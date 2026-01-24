Como-Torino 6-0, granata travolti e Fabregas vola al quinto posto

(Adnkronos) – Un Como irresistibile e un Torino annichilito 6-0 al Sinigaglia. La squadra di Fabregas vince travolgendo i granata di Baroni grazie alla doppietta di Douvikas e ai gol di Baturina, Da Cunha su rigore, Kühn e Caqueret e per la prima volta va a segno sei volte nella sua storia in una singola gara. I lariani salgono così a 40 punti, al quinto posto, scavalcando al momento la Juventus, in piena corsa Champions. Una gara senza storia con il pubblico che nel finale canta in coro "Fabregas, Fabregas, Fabregas!" in omaggia al proprio allenatore. Gran primo tempo del Como che, dopo un quarto d'ora, si porta già sul 2-0 grazie al gol all'8' di Douvikas che scatta sull'assist di Da Cunha e batte Paleari e al 16' raddoppia con Baturina con un destro sul primo palo sul quale Paleari non arriva. La squadra di Fabregas, però, poi spreca troppo davanti, con Vojvoda che ci prova senza successo a trovare l'eurogol dalla trequarti, poi con Paleari che evita il tris di Douvikas e al 39' con Jesus Rodriguez che a centro area, spreca un'altra grande occasione. Cosa che non accade nella ripresa. Il Torino si fa vedere al 54' con un bellissimo pallonetto di Ngonge che vede Butez fuori dai pali, ma la palla va di pochissimo alto sopra la traversa. Poi è ancora monologo del Como che trova il tris sul calcio di rigore trasformato da Da Cunha, assegnato dal Var per un tocco di Maripan con il braccio. Al 66' i padroni di casa calano il poker con Baturina che firma l'assist per Douvikas in verticale e il greco che scarta Paleari e deposita in rete il pallone del 4-0. Il Torino non riesce a reagire e il Como affonda ancora. Al 70' Kuhn, appena entrato, con il mancino dal limite supera ancora Paleari. Ma non è finita. Al 76' tocca a Caqueret che dal limite con il destro batte Paleari per il 6-0. Al 79' la squadra di Baroni prova a rendere meno amara la sconfitta ma Butez si oppone a Zapata, da poco entrato, anche se era comunque in fuorigioco.

