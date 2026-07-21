Attualità

Como, si tuffa nel lago e non riemerge, dispersa bambina di 10 anni

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Una bambina di 10 anni risulta dispersa dopo essersi tuffata nelle acque del lago di Como, nei pressi del Tempio Voltiano. Secondo le ricostruzioni, la bambina si trovava al parco con i genitori quando si sarebbe tuffata per poi non riemergere.  Le ricerche sono tutt'ora in corso: in acqua si trovano due imbarcazioni, una dei vigili del fuoco e una della guardia di finanza, aiutate dai sommozzatori del comando di Torino dei vigili del fuoco, arrivati poco fa. La balneazione è vietata nei pressi del Tempio. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 21 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Leonardo, Mariani: “Ucraina eccezionale sui droni, pronti a collaborare con Kiev”

25 minuti fa

Tour de France, Evenepoel vince la cronometro della 16a tappa, Pogacar resta in maglia gialla

39 minuti fa

Si ritira l’arbitro Taylor ‘incubo dei romanisti’: “Pressione intensa e attenzione costante”

44 minuti fa

Tumori, Fazio (Ieo): “In neuroendocrini attivare percorso cura al primo sospetto”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio