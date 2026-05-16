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Como, schianto nella notte: morto 21enne

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(Adnkronos) – Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto questa notte a Como. Secondo le prime informazioni, un’auto con a bordo tre giovani sarebbe finita contro un ostacolo per cause ancora in fase di accertamento.  L’impatto è stato devastante e per uno dei ragazzi, un 21enne, non c’è stato purtroppo nulla da fare: il personale sanitario intervenuto sul posto ha potuto soltanto constatarne il decesso. Gli altri due giovani sono stati ricoverati in codice giallo. Sul posto le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Maggio 2026

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