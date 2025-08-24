Attualità

Como-Lazio nella storia della Serie A: gol annullato a Castellanos e ‘spiegazione live’ dell’arbitro ai tifosi

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Como-Lazio fa la storia. La partita del campionato andata in scena al Sinigaglia tra la squadra di Fabregas e i biancocelesti di Sarri oggi, domenica 24 agosto, rappresenta uno spartiacque per il calcio italiano. Il motivo? Per la prima volta, una decisione dell'arbitro è stata 'annunciata' e spiegata ai tifosi dallo stesso direttore di gara, in questo caso Gianluca Manganiello. L'episodio al minuto 64', quando Castellanos viene mandato a rete da Gila con un lancio millimetrico. L'attaccante stoppa il pallone e batte Butez, ma la posizione di partenza è irregolare. Come spiegato da Manganiello al pubblico del Sinigaglia.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Serie A, alle 20:45 Juve-Parma e Atalanta-Pisa – Le partite in diretta

29 minuti fa

Cisgiordania, bulldozer israeliani sradicano centinaia di olivi

38 minuti fa

Us Open, Bronzetti eliminata al primo turno. Ora in campo Darderi, poi Nardi e Paolini

1 ora fa

Le tolgono bimba appena nata dopo test di “competenza genitoriale”: polemica in Danimarca

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio