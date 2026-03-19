Attualità

Como in lutto, morto a 86 anni il patron Michael Hartono

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Il Como calcio è in lutto per la morte del patron Michael Bambang Hartrono, 86 anni e azionista di riferimento del club lariano insieme al fratello Robert Budi. Il magnate indonesiano del tabacco è morto a Singapore, come riporta il 'Jakarta Globe', che cita un portavoce della PT Djarum, azienda produttrice di sigarette. Era stato inserito da Forbes al 149° posto tra le persone più ricche al mondo con un patrimonio stimato in circa 18 miliardi di dollari. Aveva acquisito il Como nel 2019. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Europa League, oggi Roma-Bologna – La diretta

27 minuti fa

Frana sul massiccio del Monte Bianco, morto alpinista italiano

45 minuti fa

Imprese, Tasca (A2a): “Tre dimensioni per integrare cultura aziendale e just transition”

1 ora fa

Imprese, Ventura (A2a): “Con stakeholder engagement dialogo con attori coinvolti”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio