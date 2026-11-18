(Adnkronos) – Fatturato aggregato superiore a 150 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto al 2022, e ingressi aumentati del 60% dal 2023. Sono i principali risultati del piano di rilancio del Vulcano Buono di Nola, il complesso commerciale e polifunzionale progettato da Renzo Piano, guidato dal 2023 dall’amministratore delegato Francesco Furino. Nel 2025 la struttura ha registrato 5,2 milioni di visitatori, con un ulteriore incremento dei flussi del 20% nel 2026 rispetto all’anno precedente. Attualmente il complesso ospita oltre 150 insegne, con un tasso di occupazione degli spazi commerciali del 99%. Il percorso di rilancio ha interessato il rafforzamento dell’offerta commerciale e lo sviluppo di nuove attività nei settori dell’ospitalità, dei servizi e dell’intrattenimento.

“Abbiamo costruito fiducia con brand e investitori, accelerando concretamente il riposizionamento. La nostra visione strategica guarda lontano: fare del Vulcano Buono una destinazione innovativa capace di evolvere con le persone, le esperienze e i trend di mercato”, afferma Furino.

Per il 2026 l’obiettivo è superare i 6 milioni di visitatori. Secondo un’analisi certificata da EY, nei prossimi cinque anni le presenze e il fatturato potrebbero registrare un ulteriore incremento del 30%. In vista delle festività natalizie, il Vulcano Buono propone inoltre ‘Racconti di Natale’, un programma di iniziative dedicate alle famiglie con quattro percorsi tematici ispirati al Polar Express, al Grinch, agli omini di marzapane e al regno di Babbo Natale, accompagnati da laboratori creativi, spettacoli e attività di intrattenimento.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026