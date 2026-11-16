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Commercio, cresce età media titolari negozi e ristoranti

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Meno imprese, meno giovani. Il tessuto imprenditoriale del commercio e della ristorazione continua a invecchiare e la nascita di nuove imprese in 15 anni si è dimezzata: tra il 2019 e il 2025 l’età media di titolari e soci è passata da 49,2 a 52,4 anni, con un aumento di oltre tre anni rispetto al periodo pre-pandemico, e in molte regioni e comparti supera ormai i 54 anni. È quanto emerge dalle elaborazioni Confesercenti sui dati relativi alle imprese del commercio al dettaglio e della ristorazione, aggiornati al 31 dicembre 2025.


Pubblicato il 16 Novembre 2026

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