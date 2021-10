“Comizi d’Amore” la stagione teatrale ideata dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi

“Comizi d’Amore” è il titolo scelto dalla Compagnia Bottega degli Apocrifi per la stagione teatrale 2021-2022, realizzata in collaborazione con il Comune, con il Teatro Pubblico Pugliese e con il sostegno dell’Azienda SILAC, che andrà in scena al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. Un titolo preso in prestito da Pasolini e da quel film con cui, 50 anni fa, ha attraversato le abitudini, le paure e i desideri di un Paese. «Lo abbiamo scelto perché siamo convinti che la nostra città, mai come oggi, abbia bisogno di essere di nuovo pungolata, interrogata, messa di fronte a se stessa… cioè amata» spiega Cosimo Severo, direttore artistico della stagione che prevede più di 20 appuntamenti tra prosa, spettacoli per i più piccoli e per le famiglie e “opere da tre soldi”, immaginate come veri e propri racconti di riavvicinamento al teatro. Accanto agli spettacoli torneranno i laboratori di teatro, musica e scrittura per tutte le fasce d’età, per riappropriarsi di uno spazio e di un rito collettivo. La stagione sarà presentata in conferenza stampa mercoledì 3 novembre alle ore 11.00 al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. Insieme a Stefania Marrone e Cosimo Severo, direttrice organizzativa e direttore artistico di Bottega degli Apocrifi, saranno presenti: Mauro Paolo Bruno, dirigente della Regione Puglia – Dipartimento Turismo e Economia della Cultura; i membri della Commissione Straordinaria che ha guidato la Città di Manfredonia, traghettandola fino a nuove elezioni, Francesca Anna Maria Crea, Vittorio Piscitelli e Alfonso Agostino Soloperto; Giuseppe D’Urso, presidente del Teatro Pubblico Pugliese e Angela Leone, marketing manager SILAC. L’incontro, partendo dalla presentazione dei titoli in programma, sarà occasione per confrontarsi sulle ragioni e sui desideri che portano alla nascita di un progetto culturale in seno a una Città… e sulla sua sostenibilità.

In attesa di conoscere il programma completo della stagione, è stato lanciato il visual di “Comizi d’Amore”: l’urlo di gioia di Bakary, uno dei lavoratori che hanno continuato a prendersi cura del teatro comunale di Manfredonia durante i lunghi mesi di chiusura, perché potesse riaccogliere il pubblico al meglio quando il momento sarebbe arrivato.

«Quest’anno, reduci dalla stagione interrotta del 2020 e dal silenzio forzato che ha accompagnato lo scorso inverno, abbiamo un po’ la sensazione di ricominciare daccapo», dichiara Stefania Marrone, e aggiunge: «Questo porta con sé tutte le legittime incertezze del caso, ma anche l’emozione della prima volta, ed è su questa che abbiamo scommesso scegliendo di annunciare la stagione con l’immagine che ritrae l’urlo di gioia di Bakary».

