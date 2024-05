Come sta Djokovic dopo l’incidente di ieri con la borraccia

(Adnkronos) – Novak Djokovic è sereno oggi dopo l'incidente con la borraccia di ieri. Il 36enne serbo, numero uno al mondo, è arrivato al Foro Italico per l'allenamento. Domani affronterà il cileno Alejandro Tabilo. Novak Djokovic è stato colpito da una borraccia ieri al Foro Italico, caduta dallo zaino di uno spettatore che si è avvicinato per farsi firmare un autografo. Il campione aveva appena battuto il francese Corentin Moutet, numero 83 del mondo, per 6-3, 6-1 al secondo turno. Da alcuni video diffusi sui social, appare chiaro che si sia trattato di un incidente: un tifoso si è sporto, presumibilmente per chiedere un autografo, e la borraccia è scivolata dal suo zaino capovolto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Maggio 2024