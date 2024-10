Come affrontare i primi sintomi dell’influenza: dalla prevenzione al trattamento

(Adnkronos) – In collaborazione con: Eurofarmacia



L'influenza è un'infezione virale che si distingue da altri malanni stagionali per la sua comparsa spesso improvvisa e per la varietà di sintomi generali e respiratori che genera, tra cui febbre alta, dolori muscolari e ossei, mal di testa, brividi e, in alcuni casi, sintomi gastrointestinali come nausea e diarrea. Negli anziani, i sintomi possono includere debolezza e confusione, mentre nei neonati si manifestano spesso diarrea e vomito.

Prevenire l'influenza significa rinforzare il proprio sistema immunitario, specialmente poco prima e durante i mesi freddi, quando i virus influenzali sono più diffusi. Un sistema immunitario forte può fare la differenza nel respingere i virus, per cui è importante: – dormire almeno 7-8 ore per notte, – mantenere una buona igiene personale, – mangiare molta frutta e verdura di stagione, – praticare regolarmente attività fisica. Per chi è a rischio di complicazioni, come persone con patologie croniche o un sistema immunitario debole, è altamente consigliata la vaccinazione antinfluenzale, che non solo riduce il rischio di contrarre l'influenza, ma limita anche l'incidenza di complicanze gravi come la polmonite. Quando si contrae l'influenza, riposo e idratazione sono fondamentali: bere molti liquidi aiuta a prevenire la disidratazione, che può compromettere la capacità del corpo di combattere l'infezione. Rimedi naturali come zenzero, arance e propoli possono dare un valido supporto: il primo, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, aiuta a ridurre la nausea e a stimolare il sistema immunitario, mentre la vitamina C rinforza l'organismo e migliora l'assorbimento del ferro. La propoli, con le sue proprietà antibatteriche e antivirali, può essere utile nel contrastare i sintomi influenzali. Se i sintomi influenzali peggiorano o persistono, è possibile ricorrere a farmaci da banco come il paracetamolo, il principio attivo della

Tachipirina

, che aiuta a ridurre la febbre, mentre altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come l'ibuprofene possono essere utili per alleviare dolore e infiammazione. È importante però evitare un uso eccessivo di questi medicinali e seguire le dosi consigliate. Gli antivirali, sebbene efficaci, sono generalmente riservati a casi più gravi o a persone a rischio di complicanze: vanno assunti entro 48 ore dall'inizio dei sintomi per massimizzare i benefici. Tuttavia, la maggior parte dei casi di influenza può essere gestita con riposo, idratazione e farmaci che alleviano i sintomi. Per scoprire altri prodotti utili per la tua salute e prevenzione, visita

Eurofarmacia

dove puoi trovare un'ampia gamma di soluzioni per affrontare l'influenza e altri malanni stagionali. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2024