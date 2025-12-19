Come affrontare i cenoni delle feste. La guida di oscarwine

(Adnkronos) – Oscarwine, la freepress cartacea dedicata al mondo del vino, presenta il suo nuovo numero con un focus pungente sugli influencer del settore e una guida su come affrontare i cenoni delle feste. La copertina, in tema natalizio, cattura l'attenzione con un ironico "Anche a te e famiglia", che strizza l'occhio alla classica e ripetitiva risposta agli auguri, diventata anche un tormentone dei meme. "Almeno sulla cover siamo stati buoni – spiega Livio Buffo, fondatore di oscarwine – ma a livello di contenuti abbiamo mantenuto il solito spirito critico." Sotto la lente d'ingrandimento della rivista finiscono gli influencer del vino o, come precisa Buffo, una parte di essi: "I social non sono il male incarnato, come pensa qualcuno. La tecnologia si sviluppa in base all’uso che se ne fa o, nel caso degli influencer, in base alla domanda del pubblico o al desiderio che alcuni content creator riescono a far nascere nella gente." Il focus si concentra in particolare sui corsi online, le promesse di lavoro e i facili guadagni. "Potremmo parlare di divulgazione contro trucchi psicologici – commenta il fondatore di oscarwine – Ci sono degli influencer che fanno divulgazione seria, creando contenuti interessanti che ti arricchiscono. Poi, c’è chi promette di farti diventare esperto del vino con corsi online non riconosciuti o, addirittura, di farti raddoppiare le bottiglie vendute se sei un ristoratore o aumentare il tuo fatturato nel canale Ho.Re.Ca. se vendi vino. Come lo fanno? Alcuni proponendo trucchi psicologici o, in alcuni casi, dicendo apertamente che possono ‘ingannare’ il cliente.” "Davvero – continua – qualcuno pensa che un ristoratore di lungo corso abbia bisogno di questi giochetti? O che vendere una bottiglia in più sia la panacea di tutti i mali nella ristorazione? La crisi è nel cambio delle abitudini, delle nuove mode e della ridotta capacità di acquisto della gente. Alla fine, tutto si riduce a manuali, tecniche psicologiche, ‘piramidi’ e altri escamotage inutili, visto che oggi un ristoratore chiede consigli concreti a chi gli vende vino, non acquista perché ipnotizzato da belle parole e, solitamente ha uno staff che sa consigliare una bottiglia. I clienti, poi, non sono farlocchi." Buffo critica anche chi sostiene che i giovani dovrebbero bere di più: "Stiamo scherzando? I ragazzi prediligono i superalcolici perché basta poco per stordirsi. Piuttosto bisognerebbe insegnare loro a bere responsabilmente. Mettersi al volante ubriachi è un pericolo tanto per chi guida quanto per altri automobilisti e i pedoni.” Dalle critiche alla tavola. Per vedere cosa ci sia di vero dietro i miti sulle abbuffate festive, oscarwine ha intervistato il professor Massimo Ciccozzi del Campus Biomedico di Roma: "Il professore ha smontato alcuni miti sui pranzi di Natale senza rovinare la festa ai lettori. Il Natale non è un pericolo per la salute, e c’è una percezione sbagliata del periodo, come se qualche sfizio rovinasse la linea e portasse a chili e chili in eccesso. Il professore ha inoltre dedicato un personale focus al vino, invitando a non trasformare un piacere conviviale in un rimedio salutistico.” Il numero tocca anche temi politici e di attualità per il comparto vinicolo: un’intervista all’onorevole Gadda (Italia Viva), che spazia tra OCM, dazi statunitensi, problemi climatici e sprechi alimentari e il punto del vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio sugli avvisi sanitari irlandesi. La rivista propone anche tanti approfondimenti, storie di produttori e cantine. Tutto il contenuto sarà disponibile sul cartaceo o scaricabile online dal sito di oscarwine. Infine, una domanda per il fondatore: con il panettone, brut o passito? "Invito alla leggerezza: bevete quello che più vi piace con quello che amate mangiare. Non trasformiamo la tavola delle feste in un esercizio di stile. L’unico vero abbinamento che conta a Natale è quello del cuore: circondarsi di persone care. Il resto lo lascio ad altri."

Pubblicato il 19 Dicembre 2025