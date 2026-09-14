Come acquistare i biglietti per i concerti degli Oasis a Roma del 29 e 30 luglio 2027

(Adnkronos) – È attesa una domanda altissima per Oasis Live ’27 dopo l'annuncio da parte dei fratelli Gallagher della

doppia data all'Olimpico di Roma

in programma il 29 e 30 luglio prossimi. Per garantire un accesso equo ai biglietti e limitare la rivendita non autorizzata, la band ha introdotto un sistema di registrazione obbligatoria già attivo su oasisinet.com. Come spiega Live Nation, che organizza il tour, i fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17: chi verrà selezionato riceverà un codice univoco e non trasferibile che consentirà l’ingresso a una specifica finestra di vendita, diversa per ogni città, programmata dal 25 al 27 settembre. Non ci sarà alcuna vendita generale né altre forme di prevendita pubblica. I biglietti avranno prezzi fissi compresi tra 92,29 e 276,86 euro commissioni incluse. Dopo il ritorno dello scorso anno, che ha generato un entusiasmo globale senza precedenti (la foto di Noel e Liam Gallagher di nuovo fianco a fianco dopo oltre quindici anni aveva invaso media e social di tutto il mondo, più di 10 milioni di fan da 158 Paesi si erano messi in coda per acquistare i biglietti) ed è diventato un film documentario presentato alla Mostra di Venezia e attualmente nelle sale, ora la band annuncia il nuovo capitolo: Oasis Live ’27, un tour che attraverserà Regno Unito, Europa, Stati Uniti e Irlanda. Le date si snodano da maggio a settembre 2027: il tour partirà da Glasgow, dove gli Oasis saranno al Celtic Park dal 21 al 29 maggio; proseguirà a Manchester, con una lunga residenza all’Etihad Stadium dal 4 al 26 giugno; attraverserà l’Europa a luglio, con tappe a Monaco il 2 e 3 luglio, a Barcellona il 10 e 11 luglio, ad Amsterdam il 16 e 17 luglio, a Parigi il 23 e 24 luglio, e a Roma allo Stadio Olimpico il 29 e 30 luglio; approderà negli Stati Uniti ad agosto, con tre serate al Gillette Stadium di Boston dal 10 al 14 agosto e tre all’Allegiant Stadium di Las Vegas dal 20 al 24 agosto; si chiuderà infine a settembre con due date a Slane Castle il 4 e 5 settembre e quattro serate a Knebworth dall’11 al 19 settembre. Tutte le informazioni sul processo di registrazione sono disponibili su oasisinet.com.

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Pubblicato il 14 Settembre 2026