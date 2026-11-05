‘Combattenti Stato Maschile’, ecco il gruppo fuori legge in Russia che ha rivendicato gli allarmi bomba

(Adnkronos) –

A quanto apprende l’Adnkronos da fonti qualificate, i cosiddetti ‘Combattenti dello Stato Maschile’, che hanno firmato la mail (in italiano, avente per oggetto ‘Segnalazione di una minaccia’) che ha fatto scattare l’allarme bomba su due voli da Helsinki e da Dublino diretti a Roma, fanno parte di un gruppo che si connota per contenuti a forte carattere omofobo, razzista e misogino.

Inserita nella galassia del ‘maschilismo radicale’ e ispirata all’ideologia ‘incel’ (‘involuntary celibate’, vale a dire ‘celibe involontario’), questa formazione è da tempo all’attenzione dei nostri apparati di sicurezza e di intelligence ed è stata inserita in Russia nella lista dei movimenti illegali di matrice estremista e terrorista.

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Pubblicato il 5 Novembre 2026