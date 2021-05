Combat book, un’originale sfida pacifica di libri per lettori di ogni età

Uno duello pacifico all’ultima pagina: è combat book, l’iniziativa in streaming che la Biblioteca “la Magna Capitana di Foggia” propone per Il Maggio dei Libri, campagna nazionale di promozione della lettura, giunta all’undicesima edizione, su iniziativa del Centro per il libro e la lettura.

Tra i temi proposti dalla manifestazione, nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante, la Biblioteca ha scelto: Amor… che né la mente mi ragiona, un omaggio al sommo poeta, ma anche l’augurio per il nuovo tempo ritrovato. Dopo le necessarie chiusure imposte dalla pandemia, infatti, il mese delle rose, esattamente come un anno fa, diventa il tempo della ripartenza e della speranza per rimettersi in cammino.

Ecco allora che alle bibliografie ragionate, dedicate per l’occasione a lettori adulti e ai ragazzi, si affiancheranno alcune presentazioni online in tandem: due bibliotecari si confronteranno su due titoli scelti nell’ambito di tre generi narrativi: letteratura per l’infanzia, graphic novel e reportage.

In questa sfida culturale che s’ispira ai combat rap, insomma, si inviteranno i lettori a scegliere l’uno o l’altro titolo proposto, via via che i due bibliotecari li presenteranno, in modo originale e coinvolgente.

Tre le presentazioni in programma, in diretta streaming sulla pagina della Biblioteca (@BibliotecaFoggiaLaMagnaCapitana), a partire dalle ore 16.00.

Venerdì 21 maggio c’è stata la doppia sfida di due titoli dedicati ai più piccoli: Drommi vince la paura di Emanuela Nava ed Emanuela Bussolati, Carhusia 2021 e Fiato sospeso di Silvia Vecchini, illustrazioni di Sualzo, Tunué 2018.

Con l’obiettivo di stimolare i lettori a parteggiare per l’uno o l’altro libro, interverranno rispettivamente Milena Tancredi, Responsabile della sezione Ragazzi e la bibliotecaria Roberta Jarussi.

Sarà invece dedicato ai graphic novel il combat book in programma lunedì 24 maggio 2021, sempre da remoto allo stesso orario. I bibliotecari Francesca Capone e Sergio Colavita “difenderanno” rispettivamente Il piccolo Caronte di Sergio Algozzino, illustrazioni di Deborah Allo, Tunué 2017 e La casa di Paco Roca, sempre Tunué 2016.

L’ultimo combat sarà dedicato ai reportage narrativi e si svolgerà mercoledì 26 maggio 2021. A scendere in campo saranno ancora una volta Roberta Jarussi e Sergio Colavita, in difesa rispettivamente di Appunti per un naufragio di Davide Enia, Sellerio 2017 e Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud di Alessandro Leogrande, Feltrinelli 2016.

Grande festa finale, venerdì 28 maggio 2021, con una presentazione corale che vedrà protagonisti i lettori. Ogni partecipante, infatti, avrà quattro minuti di tempo per offrire agli altri un consiglio di lettura sul tema. Iscrizione necessaria inviando un’email all’indirizzo: gruppodilettura@lamagnacapitana.it Le prenotazioni saranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento del tempo complessivo stabilito in un’ora e mezza di incontro.

Per assistere ai tre combat book, invece, non occorre la prenotazione, basterà collegarsi alla pagina facebook della Biblioteca per seguire la diretta.

