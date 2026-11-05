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Colucci (Tecno Group): “Ecomondo vetrina importante, quest’anno presentiamo Tecno One”

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“Ecomondo per noi è una vetrina sempre importante, ne approfittiamo ogni anno per aggiornare i nostri clienti e i nostri prospect sulle evoluzioni del nostro pacchetto servizi. E quest’anno portiamo Tecno One, il punto d’accesso all’ecosistema Sustain Tech”. Così Claudio Colucci, ad Tecno Group, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.


Pubblicato il 5 Novembre 2026

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