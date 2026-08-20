Attualità

Colpo in difesa per la Lazio, è fatta per Sutalo dall’Ajax

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Dopo l'attaccante Bamba Dieng, la Lazio piazza un altro colpo di mercato, questa volta in difesa. Il club biancoceleste, secondo quanto riporta Sky Sport, ha infatti raggiunto l'accordo con l'Ajax per Josip Sutalo. L'operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 7,5 milioni. Il 26enne croato sbarcherà nella Capitale domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto. Finora la Lazio ha ufficializzato 4 acquisti: Alfonso Pedraza, Danilho Doekhi, Bruno Galassi e Davide Frattesi.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Tania Terrin, l’allarme della ex di Dino Keber: “È pericoloso, può succedere di nuovo”

14 minuti fa

Milano, turista di 21 anni in difficoltà chiede aiuto ma viene violentata: un arresto

30 minuti fa

Cattolica, fermato 45enne per tentato omicidio: si era gettato in mare in auto con la moglie

33 minuti fa

Poste Italiane, al via polizze assicurative per cure veterinarie e tutela legale

34 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio