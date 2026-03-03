Colpito da un ramo mentre taglia albero, morto 48enne nel Bresciano

(Adnkronos) – Un uomo di 48 anni è rimasto ucciso da un ramo caduto mentre tagliava un albero. E' accaduto poco le 11 a Tignale, in provincia di Brescia. L'uomo si trovava nei boschi della località Fornaci, quando è accaduto l'incidente. Per le operazioni di soccorso è stato necessario l'intervento dei tecnici del Cnsas, intervenuti dalla stazione Valle Sabbia. Secondo le prime informazioni, l'infortunio sarebbe avvenuto in ambito domestico. Il ramo avrebbe colpito il 48enne senza lasciargli scampo. I soccorritori dell'Areu 118, intervenuti sul posto con un eliambulanza, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Brescia e i carabinieri di Salò.

Pubblicato il 3 Marzo 2026