Colpito da un fulmine durante un’escursione sull’Etna, muore turista americano di 30 anni: si era spinto in una zona vietata

(Adnkronos) – Tragedia sull'Etna. Un turista statunitense di 30 anni è morto colpito da un fulmine mentre si trovava sul vulcano per un'escursione. L'allarme è stato lanciato ieri sera, poco prima delle 20, con l’intervento dell’elicottero Drago 142 dei Vigili del fuoco. Il giovane turista si trovava sull’Etna, sembra in una zona

vietata quando è stato sorpreso da un violento temporale. Qui è stato colpito da un fulmine che ha provocato la scarica

elettrica. Al ragazzo sono state prestate le prime cure sul posto. Il personale elisoccorritore a bordo dell'elicottero ha verricellato a bordo la vittima che subito dopo è stato trasportato presso l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è arrivato senza vita.

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Pubblicato il 17 Agosto 2026