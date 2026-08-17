Attualità

Colpito da fulmine in Alto Adige, morto escursionista sul Piz Starlex

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Ucciso da un fulmine durante la discesa sul Piz Starlex, in Alto Adige. Sarebbe morto così, a oltre 3mila metri di altezza sopra Tubre in Val Monastero, un escursionista ritrovato senza vita nella notte dopo essere stato segnalato come disperso. L’ultimo contatto telefonico era avvenuto intorno alle 13, direttamente dalla cima del Piz Starlex. In quel momento si stava avvicinando un temporale. Quando, con il buio, l’uomo non aveva ancora fatto rientro, poco dopo le 22 è stata avviata una ricerca attraverso la Centrale provinciale d’emergenza. Il corpo, recuperato e portato a valle, è stato individuato dai soccorritori grazie all'impiego di un drone alle 23.44 nella zona del sentiero n. 4, a circa 2.600 metri di quota, in un terreno impervio. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita da un fulmine durante la discesa. Inutili i soccorsi. Impegnati nell’intervento circa 40 persone del Soccorso Alpino Tubre, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Silandro, Vigili del Fuoco Volontari di Tubre e Soccorso Alpino di Prato allo Stelvio con il drone del distretto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Alcaraz, niente Coppa Davis con la Spagna: attesa decisione per gli Us Open

20 minuti fa

Caro carburanti, in 30 anni benzina raddoppiata e diesel quasi triplicato: la denuncia del Codacons

27 minuti fa

Selfie con gli squali, quando il brivido può costare molto caro

43 minuti fa

Ballando con le Stelle, Jimmy Ghione è il quinto concorrente

47 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio