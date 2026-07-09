Colpi di pistola dopo un incidente stradale a San Severo, arrestato 22enne

I carabinieri della Compagnia di San Severo hanno arrestato un giovane di 22 anni originario di San Severo, sospettato di essere complice di un 28enne che il 3 marzo scorso, al culmine di una lite legata a questioni di traffico, ha sparato diversi colpi di pistola verso un uomo di 35 anni. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, è iniziata in seguito a una segnalazione arrivata al 112 nella tarda mattinata dello stesso giorno, riguardante degli spari in piazza del Papa a San Severo. La disputa è nata tra i passeggeri di una Fiat 500 e una Ford Focus. Seguendo il veicolo per breve tempo e poi raggiungendolo in piazza del Papa, un passeggero della Fiat è sceso e ha puntato una pistola verso la vittima, sparando tre colpi senza colpirla. Dopo un tentativo di reazione da parte della vittima, l’aggressore è risalito velocemente in auto, allontanandosi e sparando un altro colpo durante la fuga. Le rapide indagini sul luogo del reato hanno portato all’arresto immediato del presunto colpevole degli spari, un 28enne già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione in un casolare di sua proprietà nelle campagne circostanti, l’uomo ha consegnato spontaneamente una pistola calibro 6.35, ritenuta l’arma usata nel crimine. Le successive indagini hanno permesso di identificare anche il conducente della Fiat 500: un 22enne del posto che, al momento dell’incidente, era agli arresti domiciliari con permesso di uscire solo per motivi lavorativi. L’uomo si trova ora in carcere con accuse di evasione e concorso in porto d’arma clandestina e ricettazione.



Pubblicato il 9 Luglio 2026