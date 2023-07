Colosseo, 17enne svizzera incide nome: denunciata

(Adnkronos) – E' stata sorpresa da una guida turistica italiana a incidere l'iniziale del suo nome su un basamento del Colosseo e, allertata la vigilanza del Parco Archeologico del Colosseo, sono stati chiamati i carabinieri. Protagonista una turista svizzera di 17 anni che è stata denunciata a Roma. La minorenne, che è in vacanza con la famiglia nella Capitale, dovrà rispondere di deturpamento e deterioramento dei Beni culturali, divieto di imbrattare, disegnare, incidere o compromettere il patrimonio artistico, storico e monumentale della città.

Si tratta del secondo atto di vandalismo al Colosseo in poche settimane dopo quello del turista inglese immortalato in un video mentre incideva la scritta 'Ivan + Hayley' su un muro dell'anfiteatro. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Luglio 2023