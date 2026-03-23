Colombia, precipita aereo militare da trasporto: 80 morti

(Adnkronos) – Disastro aereo in Colombia, dove le forze militari hanno annunciato la morte di 80 soldati dopo che l'aereo da trasporto sul quale viaggiavano si è schiantato nel sud del Paese. Una fonte militare ha detto all'Afp che due plotoni, per un totale di 80 persone, si teme fossero a bordo dell'aereo Hercules che si è schiantato al decollo da Puerto Leguizamo, vicino al confine meridionale con l'Ecuador.

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Pubblicato il 23 Marzo 2026