Colmatura delle buche stradali: partiti i lavori in tutta la città

E’ iniziata ieri mattina l’attività di colmatura delle buche stradali su tutto il territorio di Cerignola: i lavori andranno avanti anche nei prossimi giorni in attesa dei finanziamenti richiesti in Regione per la messa in sicurezza ed il ripristino strutturale di 21 arterie stradali della città.“Finalmente possiamo iniziare a mettere mano alle buche perché adesso – spiega l’assessore alla sicurezza Teresa Cicolella- le mutate condizioni meteorologiche ci permettono di aprire i cantieri. Per il momento contiamo di rattoppare le strade maggiormente compromesse con una sorta di pronto intervento di buche stradali. Non siamo sordi alle richieste dei cittadini ed è per questo che nelle prossime 72 ore prevediamo di migliorare sensibilmente la viabilità”.“Sappiamo bene che la condizione delle nostre strade è deficitaria, tanto che, dal giorno del nostro insediamento, abbiamo impegnato 100mila euro per il rifacimento di dieci strade e siamo fiduciosi sui prossimi finanziamenti”, aggiunge Cicolella.“Grazie al bando regionale Strada per Strada, per un importo complessivo di 2.2 milioni di euro, potremo riasfaltare le principali arterie di Cerignola. Al momento – spiega il sindaco Francesco Bonito- la nostra candidatura è in corso di valutazione presso gli uffici regionali: si tratta di interventi sulle vie urbane ed extraurbane, che serviranno a migliorare la viabilità guadagnando in sicurezza”.Le attività di colmatura delle buche nella città di Cerignola proseguiranno anche nella giornata del 16 e del 17 marzo.

