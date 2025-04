Colloqui Usa-Iran, prossimo round potrebbe tenersi a Ginevra o Roma

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti vorrebbero spostare la sede dei colloqui indiretti con l'Iran dall'Oman, che continuerebbe a mediare, a una sede in Europa "più vicina". Lo scrive il New York Times, che cita fonti dell'amministrazione americana, secondo cui la prossima tornata di colloqui tra Teheran e Washington sul programma nucleare iraniano potrebbe tenersi tra due settimane, invece che sabato 3 maggio. Secondo le fonti, dopo il terzo round di ieri a Muscat, la parte americana avrebbe bisogno di più tempo per valutare le informazioni e le proposte presentate dall'Iran. A quanto risulta all'Adnkronos, si starebbe valutando l'ipotesi di Ginevra, che ospita la sede europea delle Nazioni Unite e dove già si sono svolti altri negoziati sull'Iran, e di Roma, dopo il secondo round di colloqui che si è tenuto il 19 aprile nell'ambasciata omanita in Italia. Da parte italiana è stata riaffermata la disponibilità a fare da "facilitatori" e anche di questo avrebbero parlato nel colloquio telefonico dei giorni scorsi la premier Giorgia Meloni e il sultano dell'Oman Haytham bin Tariq Al Said. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Aprile 2025