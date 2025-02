Collins, promessa mantenuta: “In vacanza con i vostri soldi”. E posta foto per gli haters

(Adnkronos) –

Danielle Collins sa come far parlare di sé. La tennista americana, attuale numero 12 del ranking, aveva fatto discutere nell’ultima edizione degli Australian Open per i fischi subiti dal pubblico di casa durante il match contro l’australiana Destanee Aiava. La statunitense non aveva preso benissimo l’atteggiamento del pubblico, rispondendo con il classico gesto della mano all’orecchio e mandando baci verso le tribune. Poi, a fine partita, la replica con una promessa: "Pensavo, se sono qui tanto vale che provi a prendere quel grosso, grasso stipendio. Quindi una parte di questo assegno verrà a destinata a una bella vacanza a cinque stelle. Come piace a noi…”. Detto, fatto. La numero 12 del mondo è partita per un soggiorno extralusso alle Bahamas, mostrando al mondo i suoi giorni di relax. Tra foto, reel e completo divertimento in spiaggia. Non male per consolarsi dall’eliminazione al terzo turno (contro la vincitrice Madison Keys) del primo Slam stagionale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Febbraio 2025