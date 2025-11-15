“Collaborazione e dialogo per l’integrazione a Foggia”

Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) ha incontrato ufficialmente il Prefetto Dott. Paolo Giovanni Grieco, alto funzionario del Ministero dell’Interno responsabile della Provincia di Foggia, giovedì 13 novembre presso il suo ufficio in prefettura.

I rappresentanti del CCIFB hanno aggiornato il Prefetto sulle misure adottate dalla Prefettura e sull’ordinanza anti-alcol tempestivamente emanata dall’amministrazione comunale per riportare ordine nella criticata zona del Quartiere Ferrovia, evidenziando i risultati positivi già ottenuti. Hanno inoltre sollecitato il Prefetto a mantenere un approccio rigoroso, sottolineando l’importanza di un dialogo costante tra migranti e popolazione locale per una soluzione stabile e duratura.Durante l’incontro, il Prefetto è stato informato sulle attività organizzative e sul piano futuro del CCIFB, associazione di volontariato registrata. La Prefettura ha garantito la collaborazione necessaria per favorire l’integrazione degli immigrati provenienti da diversi paesi nella comunità di Foggia.

La delegazione, guidata dal Vicepresidente del CCIFB Hafizur Rahman Osman Ali, comprendeva il Segretario Amministrativo e Portavoce Mainul Islam e il N.1 Socio Ordinario Rupon Chandra Sutradhar. Era presente anche la dott.ssa Angela Barbato, Vice Capo di Gabinetto della Prefettura.



Pubblicato il 15 Novembre 2025