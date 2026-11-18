Gli over 50 italiani sono attenti alla salute cardiovascolare e conoscono i rischi legati a livelli elevati di colesterolo Ldl, ma non sempre sanno interpretare i propri valori in relazione al rischio individuale. Lo evidenzia una ricerca Amgen-Censis presentata a Milano che evidenzia come l’83% degli intervistati ha controllato il colesterolo nell’ultimo anno ma solo il 55,4% conosce il valore-soglia raccomandato per la propria fascia di rischio e appena il 36,3% ha valutato il proprio rischio cardiovascolare. Su questi risultati si sono confrontati gli esperti riuniti riuniti all’evento ‘Colesterolo Ldl, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?’, durante il quale la farmaceutica ha presentato la campagna ‘Ldl? Io non mi faccio placcare’, realizzata con il patrocinio delle società scientifiche Amd – Associazione medici diabetologi, Anmco – Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri, Fadoi – Federazione degli internisti ospedalieri italiani, Sic – Società italiana di cardiologia e delle Associazioni pazienti e organizzazioni del terzo settore Conacuore, Croce Rossa italiana, Diabete Italia, Hcf Fondazione Anmco per il tuo cuore Ets e Fir – Fondazione italiana del rene.



Pubblicato il 18 Novembre 2026