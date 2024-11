Coldiretti lancia un corso di autodifesa per le donne che lavorano nei campi

“Corso di autodifesa dedicato alle donne dei campi per aumentare la consapevolezza delle proprie capacità, garantire il benessere psicofisico, gestendo il panico in momenti di criticità”. L’iniziativa di Donne Coldiretti è stata lanciata nell’agriturismo Bosco Didattico Mezzana Grande a Lucera, in provincia di Foggia, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Si tratta di 12 ore di lezione suddivise in 6 giornate, dedicate alle differenti tecniche “per difendersi da aggressioni in città – spiega Donne Coldiretti Puglia – ma anche nelle aree rurali, spesso in balia di malintenzionati che agiscono indisturbati approfittando della condizione di isolamento delle campagne”.

E’ stato riferito che “quasi un’azienda agricola su cinque tra quelle che fanno agricoltura sociale offre accoglienza residenziale per persone in disagio e fragilità, proprio come le donne vittime di abusi, secondo l’analisi Coldiretti su dati Welfare Index Pmi. Da qui sono nate le case rifugio nelle campagne per dare ospitalità alle vittime di tratte e abusi, grazie alle opportunità offerte oggi dal nuovo welfare agricolo”.

Sono diverse, puntualizza l’associazione, “le iniziative promosse con le fattorie sociali e le Donne Coldiretti che hanno sottoscritto un protocollo contro la violenza di genere con la presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato, e Fondazione Campagna Amica. Un esempio è la vendita dei ‘prodotti della gentilezza’, offerti dalle aziende agricole rosa per raccogliere fondi da destinare alle associazioni impegnate a combattere gli abusi”.



Pubblicato il 26 Novembre 2024