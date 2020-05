Coldiretti: centri estivi in 300 fattorie didattiche

Coldiretti Puglia e’ pronta ad aiutare i genitori con figli piccoli attraverso le oltre 300 fattorie didattiche e gli agriturismo presenti nelle campagne pugliesi “che possono accogliere durante l’estate i bambini in sicurezza con attivita’ ricreative ed educative, a contatto con la natura nei grandi spazi all’aria aperta usufruendo del bonus baby sitter”. Le famiglie potranno contare – spiega l’associazione – sul contributo da 1200 euro previsto dal decreto Rilancio e utilizzabile per la baby sitter in ogni famiglia o in centri estivi e i servizi all’infanzia. “Abbiamo predisposto un progetto con un vademecum per le fattorie didattiche che abbiamo condiviso con il professor Pier Luigi Lopalco (epidemiologo capo della Task Force Epidemiologica della Regione Puglia, ndr) che ci ha dato preziose indicazioni operative e che ha fortemente caldeggiato le attivita’ per i bambini all’aria aperta negli ampi spazi delle nostre fattorie – spiega Floriana Fanizza, leader nazionale di Coldiretti Donne Impresa e responsabile pugliese dell’imprenditoria femminile – con un percorso in sicurezza per riaprire i cancelli di masserie e fattorie, i percorsi naturalistici, le aree con gli animali e la pet therapy e gli spazi a tavola dove assaggiare le specialita’ della tradizione contadina dell’enogastronomia Made in Italy per grandi e piccini”.

