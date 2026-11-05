Colarusso (Confindustria Energia): “In periodo difficile aziende energetiche hanno già dato tanto”

“Attraversiamo un periodo in cui il caro energia è un problema rilevante per le imprese, in particolare le imprese energivore ma anche le pmi, in termini di competitività, e per i consumatori. Le misure della legge di bilancio tendono a considerare questo periodo anche nella consapevolezza che ognuno debba fare la propria parte, ma le aziende energetiche hanno già dato tanto ed è necessario sostenere gli investimenti strutturali importanti”. Così Modestino Colarusso, direttore generale di Confindustria Energia, ai microfoni dell’Adnkronos in diretta da Ecomondo, la manifestazione sulla green, blue e circular economy, alla Fiera di Rimini fino al 6 novembre.



Pubblicato il 5 Novembre 2026