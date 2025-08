Colapinto, incidente nei test e monoposto distrutta: in ospedale il pilota della Alpine

(Adnkronos) – Paura per Franco Colapinto. Nel corso dei test Pirelli a Budapest di oggi, mercoledì 6 agosto, l'argentino ha perso il controllo della sua monoposto uscendo dalla pista in Curva 11. Impatto violento per il pilota della Alpine, poi trasportato in ospedale per accertamenti ma senza ferite gravi. "Durante la seconda giornata di test pneumatici Pirelli all'Hungaroring – si legge nel comunicato della scuderia – Franco Colapinto è rimasto coinvolto in un incidente alla Curva 11. È stato visitato al centro medico e sta bene". Condizioni non gravi dunque per Franco Colapinto, che però sta vivendo un momento no. L'argentino ha sostituito nel team francese Jalck Doohan, ma fin qui il bilancio è negativo: zero i punti conquistati, con l'aggravante di testa a testa spesso persi con il compagno di squadra Pierre Gasly. Il suo riscatto dovrà cominciare tra qualche settimana, a partire dal weekend del Gp d'Olanda, in programma il 31 agosto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Agosto 2025