Cofanetti regalo che passione, un pensiero ‘pensato’ da donare non solo a Natale

(Adnkronos) – Tutti pazzi per i cofanetti regalo, pensieri da donare non solo a Natale o per il compleanno dei propri cari ma anche durante l'anno. Un business pensato e mai lasciato all'imprevedibilità degli acquisti dell'ultimo momento. Ne parla con Adnkronos/Labitalia Paola Pianciola, ceo di JungleGift, che propone nuovi cofanetti regalo, ideati per accompagnare la stagione 2026/2027 con un'offerta ancora più ricca e variegata. Un sistema pensato per lasciare a chi riceve il regalo maggiore libertà di scelta: dalla destinazione alla data, fino alla tipologia di esperienza, con prenotazione direttamente sulle piattaforme dei partner. Tutti i cofanetti regalo JungleGift sono disponibili in tutti i punti vendita LaFeltrinelli, Mediaworld, Carrefour, su Amazon e su junglegift.com.

Quali sono state le leve principali della crescita di Junglegift, e quali sono gli obiettivi per i prossimi anni?

La crescita di JungleGift nasce da un modello molto semplice: portare nel mondo dei cofanetti regalo brand che le persone già conoscono e utilizzano nella loro vita quotidiana, rendendo l'esperienza di acquisto e di utilizzo il più semplice e immediata possibile. I risultati ci stanno dando ragione: in meno di 24 mesi abbiamo superato i 50.000 prodotti venduti, con un trend di crescita del +500%. Abbiamo costruito un'offerta che riunisce oltre 40 partner, tra cui TheFork, Fever, All Accor, Boscolo, Homair, Parc Astérix, Cap Adrénaline e molti altri, e allo stesso tempo abbiamo sviluppato una distribuzione sempre più capillare, online e in oltre 1.000 punti vendita presso i principali retailer. Dopo il lancio in Francia, che ha rappresentato il nostro primo mercato e ci ha permesso di validare rapidamente il modello, abbiamo accelerato lo sviluppo internazionale con l'Italia e con le nuove aperture ai mercati di Spagna, Belgio e Lussemburgo, arrivando così ad essere presenti in 5 Paesi. Oggi il nostro obiettivo è consolidare la presenza in questi mercati, continuando ad ampliare la distribuzione e il numero di partner locali, costruendo contemporaneamente un'offerta sempre più rilevante per ciascun Paese. La nostra ambizione è far evolvere JungleGift da semplice alternativa nel mercato dei cofanetti a una vera piattaforma europea del regalo esperienziale, capace di unire grandi brand, distribuzione e semplicità d'uso.

Cosa cercano oggi gli italiani quando scelgono un regalo esperienziale?

Gli italiani cercano prima di tutto libertà di scelta e semplicità. Il regalo esperienziale funziona quando non diventa un vincolo per chi lo riceve: deve essere facile da capire, facile da utilizzare e lasciare la possibilità di scegliere come e quando vivere l'esperienza. Notiamo, inoltre, una forte attrazione verso esperienze che fanno già parte delle abitudini e dei desideri delle persone: una cena, un weekend, un concerto, un soggiorno, un'attività da vivere in coppia o in famiglia. Lo confermano i nostri prodotti più venduti: TheFork per la gastronomia, Fever per concerti ed eventi, Boscolo per i viaggi e All Accor per i soggiorni. Per questo per noi è fondamentale lavorare con brand riconoscibili e piattaforme che il consumatore conosce già. C'è poi un altro aspetto importante: la fiducia. Quando si acquista un regalo, soprattutto online, si vuole avere la certezza che il valore pagato corrisponda realmente a ciò che la persona potrà utilizzare. Il nostro modello punta proprio su questo: il credito viene speso direttamente sulle piattaforme dei partner e, nella maggior parte dei casi, 1 euro acquistato corrisponde a 1 euro realmente spendibile. Crediamo che il regalo esperienziale stia diventando sempre meno un "cofanetto" e sempre più un modo semplice per regalare tempo, libertà e qualcosa che si ha davvero voglia di vivere.

Come nascono le nuove referenze del catalogo Junglegift, e cosa possiamo aspettarci in futuro?

Le nostre ultime referenze nascono dall'incontro tra tre elementi: ciò che le persone desiderano vivere, la forza dei brand partner e le specificità dei diversi mercati. Non partiamo, quindi, semplicemente da una categoria di prodotto da riempire, ma cerchiamo partner capaci di rappresentare un universo preciso e di offrire una scelta sufficientemente ampia. È quello che abbiamo fatto con la gastronomia, i soggiorni, i concerti e gli eventi, l'outdoor, il benessere e il tempo libero. La collezione 2026/2027 va proprio in questa direzione, con un ampliamento importante dell'offerta legata ai soggiorni e alle vacanze. Per la prima volta in Italia lanciamo Homair, leader europeo dei soggiorni in campeggio con 440 strutture in Europa, e Parc Astérix: due novità che arricchiscono l'offerta per le famiglie e per chi cerca una vacanza all'aria aperta. Accanto a questo continuiamo a sviluppare le categorie già consolidate e introduciamo nuove esperienze nell'universo del tempo libero, tra cui serate al cinema, visite ai musei e relax alle terme. Parallelamente, ogni nuovo Paese ci porta a costruire un catalogo sempre più locale. Le aperture di Spagna e Belgio significano non soltanto distribuire i prodotti JungleGift su nuovi mercati, ma sviluppare progressivamente partner e referenze pensati per le abitudini e le aspettative dei consumatori locali. In futuro continueremo, dunque, a lavorare in due direzioni: ampliare gli universi di esperienza e rafforzare la componente locale dell'offerta.

—lavoro/datiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Ottobre 2026