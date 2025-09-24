Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico

(Adnkronos) – Da domani prenderà il via un nuovo servizio dedicato al benessere psicologico promosso da Codere Italia, operatore internazionale di gioco legale, in collaborazione con la Asl di Caserta. Nella Sala Royal di Maddaloni, sarà attivo uno sportello di supporto psicologico gratuito e riservato, pensato per accogliere e accompagnare tutte le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà emotiva, relazionale o sociale. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento accessibile e professionale a chi spesso si trova solo ad affrontare situazioni complesse, senza sapere a chi rivolgersi. Lo sportello offrirà ascolto attivo, orientamento e supporto psicologico, grazie alla presenza di specialisti della Uoc Dipendenze Comportamentali della Asl di Caserta. “L’iniziativa rientra in un percorso più ampio di responsabilità sociale promosso da Codere Italia – dichiara Imma Romano, direttrice Relazioni Istituzionali di Codere Italia – e mira a promuovere una cultura della prevenzione e del benessere psicologico, contrastando lo stigma e favorendo una maggiore consapevolezza nella comunità”. Il servizio sarà attivo a partire dal 25 settembre 2025, ogni secondo e quarto giovedì del mese, dalle 15.30 alle 18.30, in uno spazio riservato all’interno della Sala Royal di Maddaloni (Via Napoli, 463). Lo sportello sarà gestito da professionisti esperti nel trattamento del disagio psicologico e delle dipendenze comportamentali, pronti ad accogliere chiunque senta il bisogno di un confronto, un supporto o un orientamento verso servizi specialistici. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



