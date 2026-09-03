Attualità

Cobolli show, il colpo del torneo agli US Open

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Flavio Cobolli mette a segno il colpo del torneo agli US Open. Nel match del secondo turno contro l'australiano Tristan Schoolkate – vinto in 4 set per 3-6, 6-3, 6-4, 7-5 – l'azzurro regala una prodezza strepitosa. Sotto 2-1 nel terzo set, Cobolli cerca di risolvere uno scambio prolungato con una palla corta. Schoolkate ci arriva e gioca profondo, cogliendo quasi di sorpresa l'avversario.  Cobolli ritrova l'assetto e dal cilindro tira fuori un colpo più unico che raro: racchetta tra le gambe e pallonetto chirurgico a segno tra l'ovazione del pubblico. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Strisce blu e ticket sosta scaduto, ecco quanto si può ‘sforare’ senza essere multati

21 minuti fa

Caldo non cede nel weekend, sabato tornano i bollini arancioni: le città più roventi

46 minuti fa

Sky, serata-show per la ‘Notte delle Coppe’, tra gli ospiti Cardinale, Marotta e Carnevali

55 minuti fa

Telecronista racconta l’ingresso in campo… del figlio

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio