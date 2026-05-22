Cobolli show al Roland Garros: la serie infinita di palleggi ‘incanta’ Parigi

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Flavio Cobolli non ha ancora iniziato il suo Roland Garros, ma sta già dando spettacolo sui campi di Parigi. Il tennista azzurro, numero 12 del ranking Atp, si è divertito in allenamento sul Philippe Chatrier mettendo in bella mostra anche il suo talento nel calcio (ha giocato nelle giovanili della Roma). Come? Con una serie infinita di palleggi con la pallina da tennis, controllata in maniera magistrale sotto gli occhi dei tantissimi tifosi presenti, che hanno risposto con una pioggia di applausi. Il video ha presto fatto il giro dei social e tanti appassionati hanno commentato anche con un po' di ironia: "Grande talento Flavio, poteva andare ai Mondiali. Sappiamo però com'è andata…" ha scritto un utente, in riferimento alla mancata qualificazione della Nazionale alla Coppa del Mondo. Durante l'allenamento sul Philippe Chatrier, Flavio si è anche fermato per omaggiare Rafa Nadal, vincitore 14 volte del Roland Garros. L'azzurro ha toccato la targa celebrativa dello spagnolo in segno di rispetto, salutando poi il pubblico.

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Pubblicato il 22 Maggio 2026