Cobolli-Shelton: orario, precedenti e dove vederla in tv

Flavio Cobolli torna in campo a Toronto. Il tennista azzurro sfida, nella notte tra domenica 3 agosto e lunedì 4, lo statunitense Ben Shelton, numero sette del mondo, negli ottavi di finale del Masters 1000 canadese. Sul cemento nordamericano, preparatorio agli US Open 2025, l'ultimo Slam della stagione, Cobolli, salito al 17esimo posto del ranking Atp, ha eliminato fin qui il 'padrone di casa' Alexis Galarneau e l'ungherese Fabian Marozsan. La sfida tra Cobolli e Shelton è in programma nella notte tra domenica 3 agosto e lunedì 4 all'1 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 2-1. Nell'ultimo match però a trionfare è stato l'americano, che ha vinto lo scorso febbraio ai sedicesimi dell'Atp di Acapulco imponendosi in due set. Cobolli-Shelton sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Agosto 2025