Attualità

Cobolli, primi brividi alle Atp Finals: centinaia di tifosi in fila per l’allenamento dell’azzurro

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Flavio Cobolli si prende il primo abbraccio del pubblico di Torino. E nell’allenamento di vigilia, prima dell’esordio di domani alle Atp Finals contro Daniil Medvedev, gli occhi dell’Inalpi Arena sono stati (quasi) tutti per lui. Oggi, domenica 15 novembre, il tennista azzurro si è allenato nel campo del fan village intorno alle 17, con uno sparring partner che ha il futuro tutto dalla sua e sguardi importanti a bordocampo. Flavio ha condiviso il campo con il talento brasiliano Guto Miguel, numero uno al mondo juniores. Tutto sotto gli occhi attenti del capitano della Nazionale di Coppa Davis Filippo Volandri e dell’ex numero uno al mondo Gustavo Kuerten. E di una folla centinaia di tifosi curiosi, oltre la vetrata.  

A sorvegliare l’allenamento lo sguardo di papà Stefano, il suo storico coach, che ha accompagnato la sessione con i soliti consigli e una particolare attenzione nei colpi da fondo campo, che potrebbero risultare decisivi – a livello tattico – nel match d’esordio contro Daniil Medvedev. Flavio ha deliziato il pubblico con qualche colpo da maestro, accompagnato da quel ‘Daje Flà’ diventato ormai d’ordinanza nei suoi match. A tal proposito, proprio oggi l’azzurro ha ricevuto un ‘in bocca al lupo’ speciale per la prima sfida nel torneo. Quello del grande amico Edoardo Bove, che in un’intervista all’Adnkronos ha ricordato col sorriso anche gli anni insieme nelle giovanili della Roma: “È sempre stato un vincente”. Adesso è il momento di dimostrarlo anche ai maestri.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Novembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

“C’è un pitone a Castelfidardo”, allarme in città: colpa della foto AI di un bambino

24 minuti fa

Fa uscire dalla gabbia una leonessa per girare un video per TikTok: 19enne muore sbranato

24 minuti fa

Ballando, Mariotto sulla lite con Barbara D’Urso: “Non mi pento, quella puzza mi è costata mille euro di profumo”

43 minuti fa

Zverev, esordio super alle Atp Finals con giacca… da numero uno: “Ho avuto la stagione migliore di tutti”

52 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio