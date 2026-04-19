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Cobolli perde finale a Monaco e scherza con la fidanzata: “Meglio che resti a casa”

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(Adnkronos) – Niente da fare per Flavio Cobolli. L'azzurro ha perso la finale dell'Atp 500 di Monaco contro Ben Shelton oggi, domenica 19 aprile, ma ha cercato di sorridere al termine del match. "Ieri – ha spiegato il tennista romano ai microfoni del torneo nella classica intervista post partita – ho chiamato la mia fidanzata e le ho detto ‘Ti prego, non farmi perdere', ma lei lo ha fatto. Quindi, forse, alla prossima finale resta a casa". Una simpatica battuta con cui l'azzurro si è rivolto alla fidanzata Matilde Galli (giunta a Monaco per supportarlo e puntualmente inquadrata dalle telecamere) per ringraziarla a modo suo, insieme a tutte le persone a lui più vicine.  Cobolli ha parlato poi al suo team, ringraziando i collaboratori per la vicinanza degli ultimi mesi: "Vi odio per la maggior parte del tempo, ma vi voglio anche bene". 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Aprile 2026

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