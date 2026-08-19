Cobolli-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna in campo a Cincinnati. Oggi, mercoledì 19 agosto, il tennista azzurro sfida lo spagnolo Rafael Jodar – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Masters 1000 americano. Cobolli, dopo il bye al primo turno, ha eliminato il serbo Miomir Kecmanovic e il belga Alexander Blockx, mentre Jodar, che anche lui ha avuto un bye al primo turno, ha superato il canadese Denis Shapovalov e il cileno Alejandro Tabilo. Il match tra Cobolli e Jodar è in programma oggi, mercoledì 19 agosto, intorno alle ore 17.00. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Cincinnati che sarà dunque il loro primo precedente. La partita Cobolli-Jodar sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Pubblicato il 19 Agosto 2026