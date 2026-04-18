Attualità

Cobolli in finale Atp Monaco, Zverev battuto in 2 set

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Flavio Cobolli vola in finale nel torneo Atp di Monaco. L'azzurro, testa di serie numero 4, in semifinale batte il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 1 , per 6-3, 6-3 oggi 18 aprile. Cobolli, dopo l'exploit contro il numero 3 del mondo, attende in finale il vincente della seconda semifinale tra lo statunitense Ben Shelton, numero 2 del tabellone, e lo slovacco Alex Molcan. Cobolli va a caccia del quarto titolo della carriera e del secondo stagionale dopo quello vinto a Acapulco. In attesa della finale, raggiunta senza cedere nemmeno un set, il romano si gode il primo successo contro Zverev e la prima vittoria contro un top 5. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Emma Marrone, polemica sul dimagrimento: “Ozempic?”. Il botta e risposta social

20 minuti fa

Cobolli, successo da sogno contro Zverev e lacrime per il piccolo Mattia: la dedica dell’azzurro

25 minuti fa

A Milano cortei contro i Patrioti. Tensioni tra antagonisti e forze dell’ordine, idranti contro i manifestanti

52 minuti fa

Philip Morris International, da Fda ok rinnovo ordini commercializzazione Iqos

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio