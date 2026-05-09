Cobolli-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Flavio Cobolli esordisce agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Terence Atmane – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Cobolli arriva al match, dopo aver ottenuto un bye al primo turno, dopo la sconfitta nei quarti di finale di Madrid contro Alexander Zverev, battuto poi in finale da Jannik Sinner. Atmane invece, al primo turno di Roma, ha superato il belga Zizou Bergs. La sfida tra Cobolli e Atmane è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 14.30 circa come terzo match della sessione diurna sulla BNP Paribas Arena. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, con il parziale fermo sull'1-1. Nell'ultimo incrocio a trionfare è stato Cobolli, che si è imposto in due set negli ottavi dell'ultimo Atp di Dallas. Cobolli-Atmane sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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Pubblicato il 9 Maggio 2026