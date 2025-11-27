Attualità

Cobolli, accoglienza da star alle Maldive: il cartello per celebrare la Coppa Davis

Flavio Cobolli arriva alle Maldive per godersi le vacanze dopo il trionfo in Coppa Davis e viene accolto da superstar. Il tennista azzurro, protagonista del trionfo della nazionale di capitan Filippo Volandri, è stato accolto in spiaggia con un cartello celebrativo: "Campione del Mondo 2025 – Welcome Flavio Cobolli". Un benvenuto speciale, un momento che ha ricordato una volta in più l'importanza dell'impresa fatta a Bologna dal campione romano. Insomma, un accoglienza da campione per l'uomo simbolo dell'ultima Davis, trascinatore insieme a Matteo Berrettini verso il terzo successo consecutivo dell'Italia e ora pronto a godersi qualche settimana di relax prima di cominciare la preparazione in vista della prossima stagione. Cobolli è in questi giorni alle Maldive insieme al compagno di squadra Matteo Berrettini e a tanti altri tennisti, impegnati in lezioni speciali nei vari resort che li ospitano.  
Pubblicato il 27 Novembre 2025

