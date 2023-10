Cnop, bisogni ed equità di servizio per la Giornata della psicologia

(Adnkronos) – 'Equità sociale per i bisogni psicologici' è il tema dell'evento organizzato a Roma dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), in occasione dell'ottava Giornata nazionale della psicologia, giovedì 12 ottobre. Nel corso dell'incontro verrà conferito il premio nazionale del Cnop per l'anno 2023 alla senatrice a vita Liliana Segre, per il suo impegno per la pace, la solidarietà tra i popoli e per l'attenzione posta alla persona. Ospite speciale il vignettista Federico Palmaroli, in arte Osho, che nel corso della giornata presenterà alcune vignette di satira sul tema della psicologia. Ai lavori, introdotti da David Lazzari, presidente Cnop, sono attesi gli interventi del ministro della Salute, Orazio Schillaci,

della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, e del presidente della Commissione Affari sociali del Senato, Francesco Zaffini.

Molti i dibattiti e le occasioni di confronto con esponenti di varie realtà specialistiche e sociali, spiega una nota. Sul tema 'Il valore dei dati' dialogheranno Iona Alina Cristea, docente di Psicologia clinica dell'Università di Padova, Livio Gigliuto, presidente esecutivo dell'Istituto Piepoli, e Laura Parolin, vicepresidente Cnop e docente dell'Università Bicocca di Milano. Su 'I bisogni dei cittadini e le risposte della politica' si confronteranno Ilaria Cavo (Noi Moderati), Michela Di Biase (Partito democratico), Simonetta Matone (Lega), Raffaele Nevi (Forza Italia) ed Elisa Pirro (Movimento 5 Stelle). Alla tavola rotonda sui 'Bisogni psicologici e società' interverranno Elisabetta Camussi, docente di Psicologia sociale e presidente della Fondazione Adriano Ossicini, don Antonio Coluccia e Zoello Forni, presidente nazionale Anmil, Vittorio Lingiardi, docente di Psicopatologia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Francesco Schittulli, presidente nazionale Lilt, Marco Simoni, presidente della Fondazione Human Technopole, e la componente dell'esecutivo Cnop Angela Maria Quaquero. Sui 'Bisogni psicologici e informazione', con la consigliera Cnop Luisa Langone discuteranno Francesco Maesano (giornalista Tg1), Federico Palmaroli (vignettista, in arte Osho), Pablo Rojas (giornalista Rai Radio 1), Filippo Sensi (senatore della Repubblica e giornalista), Maria Antonietta Spadorcia (vicedirettore Tg2), Davide Vecchi (direttore Il Tempo). In agenda anche un'intervista con Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate e autore del libro 'Uguali per Costituzione'. Gli eventi della Giornata nazionale della psicologia 2023 si possono seguire in diretta streaming sui canali social del Cnop. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Ottobre 2023