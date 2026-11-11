Cni, ‘Ingenio al femminile’ premia talento giovani neolaureate italiane

(Adnkronos) – Presso la sede del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) oggi c’è stata la cerimonia di premiazione della sesta edizione del premio ‘Ingenio al femminile’, il progetto promosso dal Consiglio nazionale degli ingegneri, con la collaborazione di Cesop, che valorizza, attraverso i riconoscimenti alle migliori tesi di laurea in ingegneria delle giovani neo laureate italiane, la leadership, il talento e l’impatto sociale delle competenze scientifiche e dell’ingegneria al femminile. L’edizione di quest’anno, intitolata ‘Innovare per la transizione sostenibile’, ha dato particolare enfasi al lavoro in team, sottolineando la necessità di puntare sui gruppi di lavoro misti formati da uomini e donne, queste ultime perfettamente in grado di svolgere anche il ruolo di team leader. Saluto istituzionale per il Ministero dell’Università e Ricerca da parte di Carmela Pierri (Dirigente Ufficio III – Dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni): “Il Ministero sta investendo molto rispetto all’attrazione dei percorsi STEM ed è anche per questo che siamo molto vicini all’iniziativa del Cni, col quale condividiamo altri tavoli di lavoro. Più che il concetto di parità, a me piace usare quello di equità”

“Abbiamo un confronto continuo – ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Domenico Perrini – col Ministero, soprattutto in tema di laurea abilitante e tirocinio professionale. Sono molto orgoglioso di questo premio, del lavoro che fatto dal Cni e dalla consigliera Ippolita Chiarolini che è l’anima di questo progetto. Quando ci si affaccia all’interno delle aule universitarie dove si insegna ingegneria ci si accorge che oggi non c’è più l’antico gap tra uomini e donne. Le ragazze trovano molto attrattiva l’ingegneria, soprattutto le nuove ingegnerie. Certo serve ancora tanto lavoro, soprattutto per eliminare le differenze di remunerazione che ancora persistono”.

“Il filo conduttore di questa cerimonia – ha affermato Ippolita Chiarolini – è la capacità e il coraggio di innovare che ha come primo elemento la curiosità che è alla base di ogni cambiamento. Subito dopo arriva il concetto di ‘rete’, indispensabile perché l’innovazione non è mai un gesto solitario. Importante anche il concetto di resilienza che consente di trovare l’impulso per cogliere al meglio le libere opportunità. Infine, c’è la competenza che è la base che valorizza il talento”.

Enrica Porcari, chief information officer del Cern rivolgendosi alle ragazze premiate ha detto: “Mai fermarsi a quello che non è stato fatto, ma cercarlo, inventarlo, renderlo possibile. Per avere successo bisogna fare rete, ma soprattutto circondarsi di persone che hanno un punto di vista diverso, sfruttare la multidisciplinarietà. Non bisogna rinunciare alla propria confort zone, ma allargarla il più possibile. Avete sviluppato delle competenze incredibili, ora usatele per far del bene all’umanità”.

L’importanza cruciale del lavoro di squadra e dell’integrazione delle competenze trova riscontro nei dati dell’ultima indagine condotta dal Centro studi del Cni su un campione di oltre 3.500 ingegneri in posizioni dirigenziali e manageriali. Relativamente alla dimensione e all’articolazione dei gruppi di lavoro sotto diretta responsabilità: il 27,0% dei manager gestisce team complessi con oltre 20 persone; Il 26,1% guida gruppi composti da 2 a 5 persone; 21,6% coordina team compresi tra 6 e 10 persone; il 16,1% dirige gruppi tra 11 e 20 persone; solo il 3,3% gestisce 1 sola persona, mentre il 5,9% non ha persone sotto la propria responsabilità diretta.

Per quanto riguarda la sinergia di genere e integrazione tra umanità e tecnologia, a fronte di una presenza femminile nelle posizioni apicali che si attesta al 13,0% (rispetto all’87,0% maschile), i dati sottolineano la necessità di promuovere team misti e integrati. L’incontro tra sensibilità e discipline diverse rappresenta un fattore strategico per bilanciare la componente tecnologica con la dimensione umana, trasformando la transizione ecologica e digitale in un’opportunità di crescita per l’intera collettività.

“La storia dell’informatica – ha detto Giovanni Felici, direttore dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica A. Ruberti – CNR – un’area che normalmente si tende a considerare tipicamente maschile, è piena di figure femminili che hanno fatto la storia. Nel mondo della ricerca è molto facile trovare donne che fanno ricerca in informatica, matematica o ingegneria. Dalla diversità esce fuori l’innovazione”. Per Francesco Egini, relazioni esterne di Umana spa “la sinergia fra generi in una azienda deve considerarsi una leva di competitività e non semplicemente un obiettivo di carattere sociale. Non dobbiamo sostenere la partecipazione femminile alle STEM perché le donne debbano dimostrare di poter fare ciò che fanno gli uomini. Dobbiamo farlo perché un sistema economico che non permette a tutti i talenti di emergere è un sistema che limita la propria capacità di svilupparsi e innovare. Un’impresa che valorizza tutti i talenti è un’impresa che non rinuncia alle sue possibilità di crescere”.

I premi assegnati sono stati i seguenti. Premio Ingegneria civile e ambientale a Paola Vola, laureata in Ingegneria per l’ambiente e il territorio al Politecnico di Milano, per una tesi che propone la mappatura del ciclo di vita delle batterie. Premio Ingegneria industriale a Rebecca Verlingieri, laureata in Ingegneria energetica e nucleare al Politecnico di Milano, per lavoro che ha testato, modellato e ottimizzato un sistema innovativo di accumulo di energia termica ad adsorbimento.

Premio Ingegneria dell’informazione a Giulia Gelsomina Romano, laureata in Ingegneria dell’automazione e robotica all’Università degli Studi di Napoli Federico II, per progetto e sviluppo di un Sistema di automazione per la gestione di una microrete costituita da fonti rinnovabili. Premio Giulia Cecchettin per Ingegneria biomedica a Alessandra Merenda, laureata in Ingegneria biomedica all’Università degli Studi di Napoli Federico II, per una tesi su monitoraggio domiciliare di pazienti sottoposti a radioterapia.

Premio tesi di dottorato a Elena Messinese, dottorato in Ingegneria dei materiali – 37° ciclo Politecnico di Milano, per una tesi sulle infrastrutture industriali che operano in contesti esterni da un punto di vista predittivo anziché ‘riparativo’ una volta verificato il danno. Oltre ai tradizionali premi, sono state conferite le menzioni d’onore a Siria Sannino (laureata in Scienze e tecnologie informatiche alla Sapienza di Roma), Ilaria Pulvirenti (laureata in Ingegneria energetica e nucleare all’Università di Pisa) ed Elisa Rosella (laureata in Ingegneria aerospaziale e aeronautica all’Università degli Studi di Napoli Federico II).

—

lavoro/professionisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Novembre 2026