Club del Libro, il 27 dicembre incontro Auci e Terranova

(Adnkronos) – Ultimo incontro della rassegna Donne, parole e libertà, organizzata dal Club del libro alla londinese a Palermo e da Mondadori Flaccovio. La seguitissima iniziativa letteraria si concluderà il 27 dicembre prossimo, alle 17 alla Mondadori di via Roma 270, con due ospiti d’eccezione: le scrittrici Stefania Auci e Nadia Terranova, che sollecitate dalle domande della giornalista Elvira Terranova, caposervizio Adnkronos, parleranno di “Donne che guardano oltre”. A fare da spunto al dibattito saranno due testi celebri delle autrici: “L’inverno dei leoni” della Auci e “Trema la notte” della Terranova. Nel corso dell’evento saranno consegnati i premi A tutta donna, voluti dalla redazione del giornale www.atuttamamma.net a cinque eccellenze femminili: Francesca Maccani per la letteratura, Laura Anello per la promozione culturale del territorio, Ester Rizzo per l’impegno divulgativo sulle donne, Daniela Vetro per le arti illustrative e Paola Maranzano libraia d’eccellenza. L’ingresso é libero fino a esaurimento posti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Dicembre 2023