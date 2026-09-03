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Clooney annuncia una nuova serie tv: “Gireremo alcune scene proprio qui a Venezia”

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(Adnkronos) – "Sto per realizzare una serie televisiva, credo proprio a Venezia. In realtà gireremo alcune cose qui, a partire dal prossimo anno". Questo l'annuncio di George Clooney durante la Masterclass alla Match Point Arena, allestita al Tennis Club Venezia al Lido, dopo aver ricevuto ieri il Leone d'oro alla Carriera nella serata inaugurale della 83esima Mostra del Cinema di Venezia.  Clooney ha colto l'occasione per offrire un'opportunità a un'aspirante attrice belga di origini algerine: "Potrebbe essere un progetto per cui, se sarai in zona, potresti essere adatta". L'attore, regista e produttore non è nuovo alle serie tv. Tra le più celebri che lo hanno visto protagonista ci sono 'E.R. – Medici in prima linea' e 'Catch-22'.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Settembre 2026

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