Clima, nel 2024 caldo estremo e alluvioni diffuse in Europa: il report

(Adnkronos) –

L'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e dove gli impatti del cambiamento climatico sono evidenti: il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato, con temperature record nelle regioni centrali, orientali e sudorientali. Allo stesso tempo, nel continente si sono verificate le inondazioni più diffuse dal 2013. Nel corso dell'anno, poi, si registra un netto contrasto est-ovest nelle condizioni climatiche, con condizioni estremamente secche e spesso da caldo record a oriente e condizioni calde ma umide a occidente. Sono le conclusioni del rapporto Stato Europeo del Clima 2024 (European State of the Climate 2024 – Esotc 2024), pubblicato dal Servizio per il Cambiamento Climatico di Copernicus (Copernicus Climate Change Service – C3S) e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Omm). "Con il 51% delle città europee che ora hanno un piano di adattamento al clima dedicato, questo sottolinea il valore delle nostre informazioni, che sono radicate nell'eccellenza scientifica, per supportare meglio il processo decisionale sull'adattamento al clima", dice Florence Rabier, direttore generale dell'Ecmwf. "Questo rapporto evidenzia che l'Europa è il continente che si riscalda più rapidamente e sta subendo gravi impatti a causa di fenomeni meteorologici estremi e dei cambiamenti climatici. Ogni frazione di grado in più di aumento della temperatura è importante perché accentua i rischi per le nostre vite, per le economie e per il pianeta. L'adattamento è d'obbligo", afferma Celeste Saulo, segretario generale dell'Omm. "Questo rapporto congiunto C3S-Omm è una pietra miliare, che sfrutta il meglio delle risorse e dei servizi di osservazione della Terra dell'Ue di Copernicus e le conoscenze degli esperti della comunità", rimarca Elisabeth Hamdouch, viceresponsabile dell'osservazione della Terra della Commissione europea.

Caldo estremo – Nel luglio 2024, l'Europa sudorientale ha registrato la più lunga ondata di caldo, durata 13 giorni consecutivi e che ha interessato il 55% della regione. Durante l'estate, l'Europa sudorientale ha vissuto un numero record di giorni con almeno ‘forte stress da caldo’ (66) e di notti tropicali (23).

Mare – Per l'intero anno, la temperatura della superficie marina (Sst) per la regione europea è stata la più alta mai registrata, con 0.7°C sopra la media, e per il Mar Mediterraneo, con 1.2°C sopra la media.

Precipitazioni e inondazioni – L'Europa occidentale ha vissuto uno dei dieci anni più piovosi del periodo analizzato dal 1950. Inoltre, quasi un terzo della rete fluviale europea ha registrato inondazioni che hanno superato la soglia di alluvione ‘elevata’. Le tempeste e le inondazioni hanno colpito circa 413mila persone in Europa, con almeno 335 vittime.

Ghiacciai – Tutte le regioni europee hanno osservato una perdita di ghiaccio; i ghiacciai della Scandinavia e delle Svalbard hanno registrato i più alti tassi di perdita di massa e la più grande perdita di massa annuale di tutte le regioni glaciali a livello globale, con una perdita media di spessore di 1.8 m in Scandinavia e di 2.7 m alle Svalbard.

Incendi boschivi – A settembre, gli incendi in Portogallo hanno bruciato circa 110mila ettari (1100 km2) in una settimana, circa un quarto dell'area bruciata annualmente in Europa. Si stima che circa 42mila persone siano state colpite dagli incendi in Europa. "Il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato in Europa. Abbiamo osservato la più lunga ondata di calore nell'Europa sudorientale e una perdita di massa glaciale record in Scandinavia e alle Svalbard. Ma il 2024 è stato anche un anno di forti contrasti climatici tra Europa orientale e occidentale. Lo Stato Europeo del Clima è un tesoro di informazioni di qualità sul nostro clima in evoluzione. Imparare a utilizzare i dati e le informazioni sul clima per informare le nostre decisioni dovrebbe diventare una priorità per tutti noi", rimarca Carlo Buontempo, direttore del Servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell'Ecmwf. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Aprile 2025