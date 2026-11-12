Clima e aviazione, TurboMeter integra meteo e analisi climatica per la turbolenza aerea

(Adnkronos) – Il cambiamento climatico incide in modo misurabile sulle condizioni atmosferiche che favoriscono la formazione della turbolenza aerea, ponendo nuove sfide per la sicurezza e la pianificazione del traffico nei cieli. È quanto emerge da uno studio internazionale coordinato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e pubblicato sulla rivista Weather and Climate Dynamics, realizzato in collaborazione con il CNRS francese, l’ICTP (UNESCO), l’Università di Reading, l’Instituto Superior Técnico e l’organizzazione europea EUROCONTROL. La ricerca introduce il metodo TurboMeter, progettato per isolare l’impronta del riscaldamento globale nei fenomeni di instabilità atmosferica, da cui è già stata sviluppata la versione previsionale TurboMeter Live, che ha superato la fase di test ed è ora applicabile alle previsioni meteorologiche per le rotte e per gli aeroporti.

L’indagine si è basata sull’analisi di oltre 3.000 segnalazioni automatiche inviate dai piloti di linea relative a episodi di turbolenza di intensità almeno moderata nelle quattro aree con maggiore densità di traffico: Atlantico settentrionale, Pacifico settentrionale, Asia orientale e Stati Uniti continentali. Confrontando configurazioni meteorologiche analoghe verificatesi in epoche più fredde rispetto al clima attuale, i ricercatori hanno riscontrato che il riscaldamento globale rende l’atmosfera più predisposta all’instabilità. “La turbolenza riguarda da vicino la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, oltre che l’organizzazione dei voli”, spiega Tommaso Alberti, ricercatore dell’INGV e primo autore dello studio. “Gli episodi più intensi possono provocare infortuni a bordo, richiedere deviazioni della rotta che aumentano il consumo di carburante, oltre a provocare ritardi e possibili cancellazioni. Capire come il riscaldamento globale modifica le condizioni in cui si sviluppano è quindi essenziale per preparare il settore dell’aviazione ai cambiamenti già in atto”.

Nel dettaglio, i dati raccolti dimostrano un legame diretto tra l’azione umana sul clima e l’intensificarsi delle correnti irregolari ad alta quota. “Per circa il 68% delle segnalazioni analizzate, TurboMeter ha individuato un ruolo primario e dominante del cambiamento climatico di origine antropogenica nell’aumentare le condizioni favorevoli alla turbolenza. Nella restante parte dei casi emerge invece che il cambiamento climatico si è aggiunto alle condizioni indotte dalla variabilità naturale del clima”, continua Alberti. “Uno dei segnali più evidenti riguarda le differenze di velocità e direzione del vento tra quote vicine: quando diventano più marcate, possono favorire la formazione di turbolenza. E alcune forme di turbolenza, come quella di aria chiara, si manifestano anche in assenza di nubi e sono difficili da individuare con i radar meteorologici convenzionali e i sistemi di bordo degli aerei”.

Per trasferire queste conoscenze scientifiche nella gestione quotidiana dei voli, il sistema TurboMeter Live incrocia i dati storici con i modelli del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF), elaborando mappe di pericolosità per i giorni successivi. “Con TurboMeter Live partiamo dalle previsioni per capire dove sono attese condizioni favorevoli alla turbolenza e se e quanto queste risultino intensificate rispetto a situazioni meteorologiche simili del passato”, prosegue Alberti. “Aggiungiamo così alla previsione meteorologica anche un’informazione sul ruolo del clima che cambia, indicando di quanto e dove ci siano differenze dovute al riscaldamento globale”.

La mappa evidenzia le previsioni di turbolenza elaborate da TurboMeter, uno strumento strategico per ottimizzare le rotte, ridurre i consumi di carburante, limitare i ritardi e massimizzare sicurezza e comfort a bordo

Il sistema include inoltre un modulo specifico dedicato agli scali aeroportuali, integrando le stime in quota con dati a terra su vento, raffiche, precipitazioni e temporali. “Per l’aviazione è importante poter leggere insieme ciò che accade lungo le rotte e le condizioni meteorologiche nell’area degli aeroporti e TurboMeter Live consente di farlo in modo semplice ed intuitivo ma anche con un livello di dettaglio molto elevato. Possiamo fornire direttamente informazioni su una specifica pista di un aeroporto, sull’area dell’hub aeroportuale, fino all’intero dominio Mediterraneo ed Europeo”, conclude Alberti. “L’obiettivo è fornire a compagnie aeree, gestori aeroportuali e servizi del traffico aereo informazioni utili per prepararsi alle condizioni attese e pianificare l’adattamento al cambiamento climatico, dal singolo volo all’intero hub aeroportuale. Proteggere passeggeri ed equipaggi e limitare le interruzioni operative richiede anche di trasformare i risultati della ricerca in strumenti vicini alle esigenze di chi gestisce i voli”.

Immagine di apertura:

I risultati di TurboMeter per il 2 novembre 2026 illustrano l’attribuzione climatica e la rarità meteo, integrando le condizioni atmosferiche osservate in quota, i confronti storici, la distribuzione mensile degli eventi e le variazioni superficiali negli aeroporti

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Pubblicato il 12 Novembre 2026