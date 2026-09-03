Clima, allarme Onu: “Terra in zona pericolo. El Niño sta assumendo proporzioni enormi”

(Adnkronos) – La minaccia portata dal 'super-El Niño' il fenomeno meteorologico di proporzioni eccezionali e destinato a raggiungere il suo apice entro la fine dell'anno, sta spingendo il pianeta in una "zona di pericolo" per gli eventi estremi collegati. A lanciare l'allarme è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres che in una nota segnala come "El Niño sta assumendo proporzioni enormi sotto i nostri occhi". "La scienza non lascia spazio a dubbi: il pianeta si trova in acque inesplorate e queste acque si stanno riscaldando. Le temperature superficiali del mare stanno aumentando, le temperature continuano a salire e il mondo – conclude – si trova in una zona di pericolo per gli eventi meteorologici estremi". Il rapporto delle Nazioni Unite per l'Ambiente certifica l'imminente superamento della soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali. Le evidenze scientifiche contenute nelle 141 pagine del documento delineano uno scenario in cui le comunità globali affronteranno ondate di calore, cicloni, inondazioni, incendi e un innalzamento del livello del mare di portata estrema. Anche nell'ipotesi più ottimistica, il riscaldamento globale raggiungerà un picco di 1,8 gradi, configurando rischi di danni ambientali irreversibili e minacciando la sopravvivenza delle nazioni insulari. Le conseguenze fisiche di tale incremento termico includono lo sbiancamento dei coralli, la perdita di biodiversità e l'intensificazione di eventi meteorologici estremi. Fenomeni quali la perdita dei ghiacciai e l'innalzamento del livello del mare risultano irreversibili, rendendo inabitabili i piccoli stati insulari e le aree costiere.

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Pubblicato il 3 Settembre 2026