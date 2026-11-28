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“Non sono soddisfatto del risultato, non è andata come volevo, ma mi sono divertito e mi è piaciuto tornare. Sono soddisfatto per tutto quello che è successo attorno al combattimento”. Clemente Russo racconta così il suo ritorno sul ring a 44 anni. Il pugile ospite oggi a Verissimo ha raccontato com’è stato tornare ad allenarsi: “Mi mancava la vita da atleta, la quotidianità, la serietà, l’alimentazione. Quando smetti di fare quella vita, che per molti potrebbe sembrare sacrificante, dopo un po’ ti manca”.

Il match non ha portato il risultato sperato: “Non sono soddisfatto del risultato, non è andata come volevo, ma mi sono divertito e mi è piaciuto tornare. Sono soddisfatto per tutto quello che è successo attorno al combattimento”. Per quanto riguarda la sconfitta, Clemente Russo ha raccontato: “Quello che forse mi è capitato è stata tutta una distrazione da quello che stavo facendo. Mi ero dimenticato delle luci, del pubblico che urla il tuo nome. Ci voleva forse un match di rientro prima. Mi sono distratto, ero concentrato su altro e non su quello che stavo facendo. Quando mi sono distratto, l’avversario è stato bravo a darmi quel colpo”.

E alla domanda se tornerà nuovamente a combattere, Clemente Russo dice: “Chi lo sa… Non doveva finire come è finita. Ero super allenato. Non sappiamo cosa succederà domani, mancano ancora otto mesi ai 45 anni (l’età limite nel pugilato in Italia, ndr). Mi sono divertito e mi è piaciuto ritornare”. Clemente Russo è consapevole “non sono più quello di una volta e non posso ambire a palcoscenici importanti per l’età e perché c’è poco tempo”.

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Pubblicato il 28 Novembre 2026